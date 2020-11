La Springfield Armory Ronin diventa anche una pistola calibro 10 mm

Chi cerca una pistola calibro 10 mm può bussare a Springfield Armory e chiedere di una delle ultime novità.

Otto colpi più uno come nel .45 ACP, ma in un calibro diverso: la Ronin, che ha fatto capolino nell’offerta di Springfield Armory a mezz’estate, si trasforma anche in una pistola calibro 10 mm. Crescono un po’ sia le dimensioni, quasi 22 centimetri per via della canna da 127 millimetri, sia il peso che sfiora i 1.135 grammi. Non cambia però tutto il resto, dall’acciaio forgiato che dà vita a carrello e fusto fino al grilletto scheletrizzato e alle mire, tacca tattica con punto bianco e frontale in fibra ottica. 849 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.