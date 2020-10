Le notizie sulle armi della settimana a cavallo tra settembre e ottobre riguardano soprattutto le nuove proprietà di marchi storici.

• I marchi di Remington Outdoor Company sono finiti in sette mani diverse: è una delle principali notizie sulle armi della settimana.

• E dunque Sturm-Ruger si è presa Marlin. Nel momento in cui la compravendita sarà ratificata, comunque entro fine ottobre, passeranno di mano trenta milioni di dollari.

• Acquisizioni anche in Italia. Fiocchi Munizioni ha comprato il 100% di Baschieri & Pellagri.

• È finito il conto alla rovescia, Springfield Armory ha svelato l’ultima novità a catalogo. La Model 2000 Waypoint è la carabina bolt action customizzabile in diversi aspetti.

• American Tactical ha presentato la FHX-45M Moxie, pistola 1911 compatibile con le mire Glock. La sua particolarità è la presenza di inserti in metallo nel fusto polimerico.

• L’Italia ha chiuso gli Europei di sporting con quattordici medaglie. Su tutte spicca l’oro individuale del selezionatore Veniero Spada.

• Alessia Iezzi ed Emanuele Bernasconi hanno vinto gli Assoluti di fossa olimpica. Dopo gli scudetti di skeet, il tiro a volo italiano continua ad assegnare i titoli nazionali.

• L’armeria Casabella ha annunciato che organizzerà un evento in cui sarà possibile provare le armi Beretta. Appuntamento a Erba il 18 ottobre.

• Non è l’unica iniziativa in programma in quel periodo. Il giorno successivo Conarmi utilizzerà il proprio canale Zoom per rispondere alle domande degli armieri.

• Ha infine preso il via la campagna soci Assoarmieri per il 2021. Chi si associa subito potrà fruire dei servizi anche per gli ultimi mesi del 2020.

