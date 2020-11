Lone Wolf Guardian, la pistola per la difesa personale e abitativa

Pistola per la difesa personale e abitativa, la Lone Wolf Guardian è una buona soluzione anche per chi deve prendere confidenza con le armi.

È la prima arma a marchio Lone Wolf: la Guardian nasce come pistola per la difesa personale e abitativa ma in realtà è diretta anche all’addestramento dei neofiti. Lo segnalano bene le lettere incise sulle varie componenti, a indicare le operazioni da mettere in fila: alla A del caricatore seguono la B sulla posizione di riposo dell’indice, le C a formare i tagli di presa posteriori e la D delle mire.

La Guardian è una classica semiautomatica striker fired calibro 9 mm con caricatore standard da 15 colpi, minigonna svasata e sicura al pollice; 2.850 grammi il peso di sgancio del grilletto. Lone Wolf permette di personalizzare colore di fusto e canna (10,2 centimetri) e meccanismi di sicurezza. I 670 grammi dell’arma da scarica salgono a 855 una volta che si sono inseriti i 15 colpi. Poco meno di 780 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano.

