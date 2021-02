Lunghezza delle carabine in calibro da pistola: la decisione dell’Ipsc

Niente misura minima per la lunghezza delle carabine in calibro da pistola nel tiro dinamico sportivo.

L’International Practical Shooting Confederation ha deciso di non stabilire una misura minima per la lunghezza delle carabine in calibro da pistola nel tiro dinamico sportivo. Stessa decisione per la lunghezza delle canne. Lo si apprende dal comunicato ufficiale della Fitds. Le singole federazioni potranno però introdurre restrizioni specifiche “in base alle leggi nazionali sulle armi”.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.