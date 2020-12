MasterPiece AR9 Pcc, la carabina in calibro da pistola con caricatori tipo Glock

L’AR9 Pcc è la nuova carabina in calibro da pistola (9 mm Luger) di MasterPiece. Quattro le varianti disponibili.

Nero-blu, nero-verde, nero-rossa e tutta nera per chi ha bisogno della tinta unita per sottolinearne la solidità: sviluppata sulla piattaforma AR15, la AR9 Pcc è l’ultima carabina in calibro da pistola uscita dalle fabbriche MasterPiece. La variazione cromatica è resa possibile dalla finitura Cerakote che contrasta con il trattamento anodizzato sul castello in alluminio 7075.

Ma al di là della piacevolezza estetica, la nuova semiautomatica a massa battente di MasterPiece è apprezzabile per la scelta di associarle un caricatore svasato tipo Glock da 17 colpi 9 mm Luger. Filettata, la canna (406 millimetri) match grade in acciaio inossidabile 416R è circondata da un copricanna leggero e alla volata presenta un compensatore. La sua rigatura (1:10”) è ottenuta tramite bottonatura. Il calcio multiposizione e la slitta Picatinny per ottiche e accessori ne aumentano la versatilità. 2.835 grammi il peso complessivo, 1.499 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

MasterPiece AR9 Pcc: la gallery fotografica

