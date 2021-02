Mossberg Reserve Series, due nuovi fucili sovrapposti allo Shot Show

La Mossberg Reserve Series è la nuova linea di fucili sovrapposti di cui fanno parte Silver Field e Gold Sporting.

Silver Field e Gold Sporting: sono due i fucili sovrapposti, rispettivamente in quattro e tre calibri, che Mossberg introduce nella nuova Reverse Series. Presentate allo Shot Show 2021, le due armi condividono l’impiego di acciaio speciale al cromo e i cinque strozzatori a corredo.

Con calcio in noce (azione argento) o in polimero nero (azione blu opaco) e canna da 66 o 71 centimetri, il Mossberg Reserve Silver Field è realizzato nei calibri 12, 20, 28 e .410. In 20 è disponibile anche il modello Youth, con lop ridotta a 335 millimetri. Il prezzo di lancio sul mercato internazionale oscilla tra i 636 e i 692 dollari.

Un calibro in meno – assente il 28 – per il Gold Sporting, che sfrutta canne più lunghe (71 o 76 centimetri) e si arricchisce con calcio in noce selezionato grado A e preziose incisioni sull’azione; sul petto di bascula trova posto un intarsio in oro 24 carati. Del calcio sono regolabili sia altezza sia lenght of pull. A seconda delle customizzazioni dal prezzo base di 983 dollari si arriva fino a 1.221 dollari.

