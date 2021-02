Nightforce NX8 1-8X24, alla ricerca della perfezione

Il Nightforce NX8 1-8X24 appartiene alla nuova famiglia nata nella casa statunitense che ha sede a Orofino, un paesino dell’Idaho.

Qualità premium

Nightforce è un marchio conosciuto e apprezzato per la qualità dei prodotti da tiratori sportivi e professionali. La costruzione dei cannocchiali Nightforce prevede una cura maniacale dei dettagli.

Per esempio, la molla deputata a mantenere la pressione sui comandi di elevazione e deriva viene deposta per due settimane in un apparecchio per la lucidatura prima di essere inserita in un cannocchiale Nightforce, al fine di eliminare ogni asperità che possa interferire con il funzionamento.

Altro esempio è la vite che controlla le regolazioni, filettata con passo di ben 110 filetti per pollice, e deve essere accoppiata al ricevitore a mano.

Prima di uscire dalla fabbrica, ogni cannocchiale è ispezionato in 70-130 punti diversi, a seconda del modello, con test d’impatto frontale e laterale.

La linea NX8

L’ultima linea di Nightforce è la NX8, composta da cinque modelli, accomunati dal fattore d’ingrandimento di 8X e dal tubo centrale dal diametro di 30 mm.

Per provare il Nightforce NX8 1-8X24 F1 (2.649 euro) lo abbiamo montato sulla Barrett Rec7 DI (entrambi distribuiti da Bignami): è un cannocchiale leggero e compatto, dedicato alle distanze brevi e medie e per l’impiego sugli Ar.

Alle brevi distanze, grazie al punto luminoso centrale ben visibile anche con luce diurna, si possono ingaggiare bersagli in modo rapido (quasi come un punto rosso). Al crescere della distanza il reticolo FC-Mil sul primo piano focale fornisce precisi punti di riferimento, con la pratica leva sull’oculare che consente di variare rapidamente gli ingrandimenti.

Scheda tecnica

Produttore : Nightforce, Usa, nightforceoptics.com

: Nightforce, Usa, Importatore : Bignami, bignami.it

: Bignami, Modello : Nightforce NX8 1-8X24 F1

: Nightforce NX8 1-8X24 F1 Ingrandimento : 1-8x

: 1-8x Diametro obbiettivo : 24 mm

: 24 mm Diametro pupilla di uscita : 7,9 mm – 3 mm

: 7,9 mm – 3 mm Campo visivo : 32 m – 4 m

: 32 m – 4 m Diametro del tubo : 30 mm

: 30 mm Lunghezza : 222 mm

: 222 mm Peso : 482 g

: 482 g Prezzo: 2.649 euro

