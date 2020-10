Nighthawk Vip Agent 2: la pistola 1911 custom

Guancette in avorio di mammut e finitura charcoal contraddistinguono la Vip Agent 2, nuova pistola 1911 custom di Nighthawk.

Più che una pistola 1911 custom ogni singolo modello in cui si declina la Nighthawk Vip Agent 2 è realmente un pezzo unico. La finitura charcoal su carrello e comandi, la tradizionale lucidatura sul fusto e le venature sulle guancette in avorio di mammut danno infatti vita a una combinazione non replicabile e sempre diversa. È così, e con la mira frontale in oro 18 carati, che si spiegano gli 8.499 dollari che Nighthawk Custom richiede per l’ultima arrivata nel suo catalogo di armi da collezione.

Un occhio alla tecnica: l’arma si sviluppa lungo una canna coronata match da 127 millimetri con bushing e fusto Government. Per lo scatto Nighthawk ha scelto il Drop-In Trigger System, pensato giusto per una 1911 custom. Scelta classica per il calibro, ovviamente .45 ACP, e la sicura al pollice; ampio il pulsante di sgancio del caricatore. Nighthawk, che firma la novità insieme a Turnbull Restoration e Agency Arms, ha deciso poi di arricchire l’arma con tagli di presa anteriori e posteriori e zigrinature su frontstrap, backstrap e comandi. Lunga 226 millimetri e alimentata da un caricatore da dieci colpi, da scarica la Nighthawk Vip Agent 2 pesa 1.120 grammi.

