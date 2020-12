Nuove assunzioni per forze dell’ordine, ok dal governo

Approvato il decreto che dà il via a nuove assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine.

Polizia di Stato e polizia penitenziaria, vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza possono avviare le procedure per il reclutamento di personale in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente: Fabiana Dadone e Roberto Gualtieri, ministri della Funzione pubblica e dell’Economia, hanno firmato il decreto che dà il via alle nuove assunzioni per le forze dell’ordine. Il provvedimento, reso possibile dai risparmi sui bilanci degli anni precedenti, prevede l’assunzione di 3.432 operatori (2.112 ex legge 205/2017, cioè legge di bilancio 2018, 1.320 ex legge 145/2018, cioè legge di bilancio 2019).

Le assunzioni straordinarie saranno così ripartite:

polizia di Stato 939;

polizia penitenziaria: 513;

vigili del fuoco: 383;

carabinieri: 1.045;

guardia di finanza: 552.

A regime, dal 2026 in poi, le assunzioni varranno più di 150 milioni di euro (93.441.465 ex 2017, 58.306.637 ex 2018). Si attende che la Corte dei conti completi la registrazione del decreto.

