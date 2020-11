Nuovo dpcm: le novità per sportivi e appassionati d’armi

Che conseguenze provoca il nuovo dpcm? Le misure anticontagio variano a seconda dei territori.

Il nuovo dpcm in vigore da domani modula le restrizioni a seconda del livello di contagio di ogni territorio. Dunque non si può rispondere univocamente alla domanda su che cosa cambi per gli appassionati di armi. Perché a livello nazionale non cambia più o meno niente: le novità, dal coprifuoco in giù, incidono marginalmente sul settore.

La situazione è diversa nelle zone sottoposte a maggiori restrizioni (livello di rischio alto e massima gravità, colloquialmente zone rosse, o elevata gravità, gialle). Perché nelle zone rosse chiudono gli esercizi ritenuti non essenziali, e dunque le armerie, e vengono sospese tutte le attività sportive anche all’aperto. D’altra parte è vietato uscire di casa se non per lavoro, istruzione o motivi di salute o necessità (la solita spesa, la cura di persone non autosufficienti: due esempi, eh). Sarà interessante capire come l’Uits, che al momento è dietro ad altri problemi, scioglierà l’enigma sull’attività istituzionale.

Nelle zone gialle armerie e poligoni restano aperti, ma a rigore non si può uscire dal comune in cui si abita. Con clausola: “salvo che per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune”. Quindi: si può uscire dal comune per raggiungere l’armeria o il poligono più vicino? Al momento, otto ore scarse dall’entrata in vigore, la risposta è sì con riserva – e la riserva è dovuta all’attesa delle solite circolari, faq ministeriali, interpretazioni più o meno contraddittorie.

Di sicuro chi vive nelle zone soggette a maggiori restrizioni non può uscirne. Gli altri però possono eventualmente attraversarle (“il transito è infatti consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni”) per raggiungere le altre zone verdi. A chiudere: tutto questo è valido finora, in attesa di eventuali chiarimenti e differenti interpretazioni.

