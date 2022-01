Obbligo vaccinale e porto d’armi: la situazione

Che rapporto c’è tra obbligo vaccinale e porto d’armi? Che cosa rischiano gli over 50 senza vaccino?

Il quesito di un lettore solleva una questione interessante sulla possibile correlazione fra obbligo vaccinale e porto d’armi. Che la vaccinazione, ormai obbligatoria per chi ha più di 50 anni, non sia un requisito per accedere alle licenze appare scontato; con il decreto legge 1/2022 il governo ha introdotto un sistema sanzionatorio alquanto complesso che però prevede riflessi automatici sul porto d’armi. Sono già previsti limiti di accesso alle strutture ove si pratica l’attività sportiva o ludico sportiva, non però per la semplice detenzione delle armi e neppure per l’esercizio dell’attività venatoria.

Le ipotesi

Qualche preoccupazione potrebbe sorgere in occasione delle visite mediche per rilascio e rinnovo delle licenze. Le strutture pubbliche sanitarie di riferimento hanno accesso ai dati su chi è vaccinato e su chi non lo è. È ipotizzabile che venga riportato nella certificazione psicofisica? Non essendo un requisito psicofisico non si capisce perché dovrebbe essere comunicato. Le prefetture già conoscono i soggetti che sono, e saranno, sanzionati per attività eseguite senza le necessarie certificazioni: sono loro a irrogare le sanzioni. Per la nuova sanzione amministrativa da mancata vaccinazione, impugnabile davanti al giudice di pace, la competenza è dell’Agenzia delle entrate cui già fanno capo i dati sul Green pass. A oggi non ci risulta che nei confronti dei trasgressori senza green pass sia stato preso un provvedimento negativo per le licenze di porto d’armi.

Potrà accadere in futuro? In astratto è ipotizzabile, forse qualche questura ci sta pensando. In fondo sarebbe solo un pretesto in più per un diniego, in mezzo alle decine che già enunciano ben sapendo che sono illegittimi. Non si fanno scrupoli considerando ostative denunce penali vecchie di anni, o decenni, mai giunte davanti a un magistrato o, peggio, archiviate per manifesta infondatezza. Come potranno lasciarsi scappare una occasione così ghiotta?

