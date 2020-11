Online il nuovo sito web di Pardini Armi

Italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo: il nuovo sito web di Pardini Armi è disponibile in cinque lingue diverse.

Nel nuovo sito web di Pardini Armi trova spazio un configuratore online che permette di plasmare i prodotti sulle esigenze del tiratore. È solo una delle funzioni che il portale mette adesso a disposizione: di ogni modello, per il tiro sia accademico (pistole e carabine ad aria compressa, pistole a fuoco) sia dinamico (pistole GT), sono disponibili descrizioni e schede tecniche, manuale d’uso e manutenzione, esploso. Nella sezione download sono inoltre scaricabili l’ultimo catalogo e i manuali di tutte le armi realizzate in quasi quarantacinque anni d’attività. La sezione dedicata ai successi dell’azienda (ventiquattro le medaglie olimpiche in bacheca) e alla storia del fondatore Giampiero Pardini merita più di un’occhiata; lo stesso vale per gli innovativi videotutorial per la manutenzione delle armi. Pardini è anche su Facebook e su YouTube.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi su Armi Magazine.