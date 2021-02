Pardini FR22: la carabina per il tiro tre posizioni ha tre calciature diverse

La Pardini FR22, carabina per il tiro tre posizioni calibro .22 LR, rende facile la sostituzione di calciolo, poggiaguancia e impugnatura.

La parola chiave è modularità: la Pardini FR 22, carabina per il tiro tre posizioni battezzata qualche minuto fa dopo un lavoro lungo più di quattro anni, è infatti dotata di una calciatura completamente sostituibile nella parte posteriore. È sufficiente svitare un perno per rimuovere integralmente calciolo, poggiaguancia e impugnatura. Oltre che per personalizzare l’arma, questa struttura è particolarmente utile per risparmiare tempo nel passaggio da una posizione alla successiva quando si spara a 50 metri.

«Ho lavorato con il mio team perché la FR22 abbia tre caratteristiche principali: un’ottima canna; uno scatto all’altezza delle nostre migliori produzioni; un bilanciamento personalizzabile grazie a una calciatura modulare che rappresenta un vero progresso rispetto a quanto visto finora» racconta Giampiero Pardini. La canna, compatta (620 millimetri) e realizzata internamente, è costruita con una particolare metodologia che avvicina il baricentro alla spalla del tiratore. Il particolare montaggio a cravatta riduce la percezione del rinculo. Per la canna e i componenti Pardini ha deciso di impiegare l’acciaio inossidabile; scelta diversa invece per la calciatura, in alluminio aeronautico nero. Da sottolineare lo scatto diretto, con un ampio intervallo di regolazioni, e il sistema di aggancio delle mire che facilita la sostituzione di tunnel e diottra.

La Pardini FR22 si ispira alla GPR1, campione del mondo (2014) e oro olimpico (2016) nelle mani rispettivamente di Petra Zublasing e Niccolò Campriani. E nei test proprio Petra Zublasing ha messo in luce le qualità della nuova arma. In passato le servivano tre minuti e mezzo per sostituire tutti i componenti utili a cambiare posizione; con la FR22 le sono stati sufficienti appena trenta secondi. In ogni caso lo spirito della classica GPR1 ad aria compressa è ben evidente, lo si sente in gran parte degli accessori e nella comune filosofia che regola la disposizione dei comandi.

Pardini FR22: la scheda tecnica

Produttore: Pardini

Modello: FR22

Tipologia: carabina bolt action

Azione: a colpo singolo

Calibro: .22 LR

Peso: 6.000 g

Calcio: 680 mm

Lunghezza canna: 620 mm

Rigatura della canna: 8D x 406,4 mm

Diametro canna: 24 mm

Scatto: regolabile, 70-250 g

Sicura: indicatore di percussore armato

Materiali: calcio in ergal, acciai speciali

Finiture: ossidazione anodica per il calcio; brunitura per le parti in metallo; otturatore cromato

Dimensione impugnatura: RH: S-M-L / LH: M

Prezzo: da 5.130 euro

Pardini FR22: la gallery fotografica

