Prs Italia annuncia il Campionato Itpra Centerfire 2024

Prs Italia ha annunciato i periodi in cui si svolgeranno le gare, in attesa della conferma delle date definitive da parte dei campi.

L’obiettivo è consentire ai tiratori di programmare viaggi e prenotazioni in albergo.

Scrive il direttivo di Prs Italia nel comunicato: “Quest’anno, ascoltati i pareri e i consigli dei tiratori e vista la situazione generale sia economica che di reperimento dei materiali, si è deciso di rendere più snello possibile il campionato. Si disputerà infatti su quattro date sul territorio nazionale con un obbligo di partecipazione a un minimo di due. I tiratori potranno quindi programmare gli spostamenti con largo anticipo senza dover affrontare necessariamente lunghi e numerosi viaggi”.

“Quest’anno le gare verranno progettate in modo tale da mettere alla prova i tiratori più esperti ma al contempo permetteranno ai nuovi di potersi cimentare in questa disciplina permettendo loro di fare esperienza divertendosi con un livello di difficoltà graduale. Nell’arco dell’anno verranno organizzati alcuni workshop sul Precision Rifle e sulla balistica. Inoltre, verranno programmati alcuni allenamenti collettivi in cui ti tiratori potranno confrontarsi e condividere le esperienze. Insieme si cresce!“.

A breve Prs Italia comunicherà le date esatte delle gare oltre alla location della finale. comunicherà le date esatte delle gare oltre alla location della finale.