Quando finirà il commissariamento dell’Uits?

Una nota ufficiale ventila la possibile proroga del commissariamento dell’Uits.

La notizia sta nel dettaglio e ognuno la interpreta secondo il proprio spirito: per gli ottimisti la proroga del commissariamento dell’Uits non è scontata, per i pessimisti già il fatto che se ne parli è un modo per renderla più vicina. In un comunicato in cui rinnova la propria disponibilità a confrontarsi col territorio, il commissario straordinario Igino Rugiero annuncia infatti che la riunione con i rappresentanti della Toscana non potrà tenersi in ottobre per sopraggiunti impegni degli interlocutori. L’incontro slitta al 7 novembre 2020 ma si terrà “solo nel caso in cui dovesse essere necessaria una proroga del mandato commissariale attualmente in scadenza il 4 novembre 2020”.

I novanta giorni entro i quali dovrebbe, condizionale d’obbligo, essere convocata l’assemblea elettiva su richiesta dei presidenti scadono per l’appunto il 4 novembre. Ma Rugiero ha più volte ribadito che il commissariamento si esaurirà solo con l’approvazione del nuovo statuto.

