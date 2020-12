Residui di sparo, il corso online di Conarmi

A inizio 2021 Conarmi organizza un corso online su ricerca, analisi e utilizzo processuale dei residui di sparo.

Tecnico, investigativo, giuridico: sono tre i profili su cui Conarmi imbastirà il suo corso online sui residui di sparo, in programma su Zoom dal 19 gennaio al 9 febbraio 2021. Il corso è destinato a periti balistici, avvocati, ingegneri, medici, psicologi e in generale agli appassionati di armi e di balistica.

Michele Frisia spiegherà innanzitutto come i gsr, gunshot residue, si formino nell’arma, come siano espulsi e di quali diversi tipo siano. Ci sarà poi modo di imparare come ricercarli, raccoglierli (ricco il capitolo su tamponi stub, conservazione e catena di custodia, pericolo di inquinamento) e analizzarli. La terza parte del corso sarà dedicata all’utilizzo dei residui come prova in tribunale: il programma prevede approfondimenti sulla giurisprudenza italiana e internazionale, analisi di udienze e lo studio di una casistica approfondita su accertamenti urgenti, ripetibili e irripetibili. Il corso si chiuderà con una serie di indicazioni sul futuro della ricerca e con un test finale, preceduto da esercitazioni e prove intermedie. Per iscriversi (costo 195 euro) c’è tempo fino all’11 gennaio. Per informazioni telefonare al numero 030 831752 o scrivere una e-mail a info@conarmi.org.

