Rock River Rbg-1S, la carabina bolt action di precisione allo Shot Show

La Rock River Rbg-1S è una carabina bolt-action di precisione in due calibri, tre colori e altrettante lunghezze di canna.

Lo Shot Show virtuale porta in dono una nuova carabina bolt action di precisione. È la Rbg-1S, cui Rock River sta lavorando da un paio d’anni. Tra calibro, colore e lunghezza della canna le combinazioni sono diciotto: sono tanti infatti i possibili incroci nella tripla scelta .308 Winchester–6,5 Creedmoor, nero-verde-tan, 508-559-610 millimetri.

L’azione corta, proprietaria, è ispirata al Remington 700. Rock River ha deciso di dotare l’arma di sicura due posizioni, caricatore amovibile, slitta Picatinny 20 moa e grilletto TriggerTech o Timney (già, in effetti è una variante in più nell’elenco delle combinazioni). Lunga tra 978 e 1.105 millimetri, la Rock River Rbg-1S pesa 4.760 grammi e garantisce un’accuratezza sub-moa. La canna in acciaio inossidabile criotrattata si chiude con una filettatura 5/8-24; il passo di rigatura varia a seconda del calibro, 1:8″ per il 6,5 Creedmoor e 1:10″ per il .308 Winchester. 4.235 dollari il prezzo al pubblico.

Rock River Rbg-1S: la gallery fotografica

