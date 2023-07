Rossi R93, la carabina a leva calibro .30-30 Winchester

L’americana Rossi ha presentato la R93, carabina a leva calibro .30-30 Winchester; sono due le versioni disponibili, in due diverse lunghezze di canna.

Finalmente in .30-30 Winchester: rispetto al resto del catalogo è il calibro la principale novità introdotta dalla R95, la carabina a leva presentata dall’americana Rossi nelle scorse ore.

Sono due le versioni in produzione, differenti per la lunghezza della canna rotomartellata (419 o 508 millimetri, con passo di rigatura 1:12”; ne derivano diversa lunghezza complessiva, rispettivamente 902 e 991 millimetri, e peso diverso, 3.040 e 3.110 grammi) ma uguali per il prezzo, 949 dollari, e per le caratteristiche base.

In entrambe sull’acciaio inossidabile di canna e azione è infatti spalmata una finitura in ossido nero che le rende simili alla vista; identico l’effetto del calcio in noce.

Compatibile con gli accessori della maggior parte delle carabine a leva degli altri brand, di serie la R95 è dotata di mira frontale regolabile in deriva, tacca di mira buckhorn e inoltre predisposizione per l’installazione dell’ottica; il caricatore tubolare (ampia la finestra di caricamento) ospita 5+1 colpi. La sicurezza è demandata alla sicura al pollice.

