Ruger Precision Rifle, la carabina per il tiro a lunga distanza 6mm Creedmoor

Novità dallo Shot Show virtuale: la Ruger Precision Rifle è la carabina per il tiro a lunga distanza con calcio pieghevole e canna grigia.

Calcio pieghevole e finitura Cerakote grigia sulla canna sono sufficienti a far riconoscere la Precision Rifle 6mm Creedmoor, nuova carabina per il tiro a lunga distanza di casa Ruger. Il cuore dell’arma, sviluppata in collaborazione con Doug Koenig e presentata durante lo Shot Show virtuale, è il grilletto TriggerTech con tecnologia Frictionless Release che tiene insieme scatto pulito, precorsa ridotta al minimo e reset corto tattile. Agendo sulle viti si può facilmente regolare il peso di sgancio.

Si è già detto della finitura grigia. Rotomartellata a freddo, la canna è realizzata in acciaio inossidabile al cromo-molibdeno e chiude i propri 66 centimetri (alternanza di cinque pieni e vuoti, passo di rigatura destrorso 1:7”) con filettatura (5/8”-24) e freno di bocca. La ospita un copricanna in alluminio nero anodizzato. In alluminio aeronautico 7075-T6 di tipo tre è realizzato anche il caricatore da dieci colpi; l’alternanza con l’acciaio al cromo-molibdeno riemerge se si guarda l’otturatore a tre tenoni (70°) con manetta sovradimensionata.

Costruita su una piattaforma stile AR, la Ruger Precision Rifle si completa con sicura manuale ambidestra, slitta Picatinny da 20 moa e calciolo in gomma. Il particolare design consente un’impugnatura quanto più verticale possibile e promette un appoggio stabile durante le competizioni. Quando il calcio è piegato l’arma si riduce fino a 905 millimetri che crescono fino a 1.150-1.240 in condizioni di piena operatività. 5.805 grammi il peso, 2.399 dollari il prezzo al pubblico sul mercato internazionale. Ruger è un marchio della scuderia Bignami.

Ruger Precision Rifle: la gallery fotografica

