Ruger Security-9 è una semiautomatica a cane interno di ottima fattura, pensata per il porto occulto e la difesa personale, e offerta a un prezzo decisamente concorrenziale.

La Ruger Security-9 è venduta con due caricatori e il classico lucchetto da far passare all’interno del fusto e dalla finestra d’espulsione per riporre l’arma in sicurezza.

Leggera ma robusta

L’arma è molto leggera (672 grammi) considerate le dimensioni da pistola (quasi) full size, pregio legato alla scelta dei materiali. Canna e carrello sono in acciaio, il fusto è in nylon rinforzato con inserti in fibra di vetro; il telaio che racchiude il gruppo di scatto e riporta il numero di serie dell’arma è invece in alluminio anodizzato.

Il prezzo di vendita è interessante: 539 euro. Gustatevi la videoprova qui sotto, realizzata all’Invictus Close Shooting Range di Erba (Co). Prima però un’occhiata alla scheda tecnica: