Sabatti acquisisce Manifattura Armi Giani

Manifattura Armi Giani entra a far parte del gruppo Sabatti.

Manifattura Armi Giani, più spesso nota come Mag, è stata acquisita da Sabatti. E Vittorio Giani, creatore del marchio, entra a far parte dello staff. «Poter offrire a Sabatti le mie conoscenze» ha commentato «all’interno di un mercato in continua trasformazione e sempre più complesso rappresenta per me un grande stimolo professionale».

Fondata nel 1997, per oltre 20 anni Mag ha rappresentato un cardine nel mondo delle armi lunghe rigate prevalentemente custom da caccia. Sabatti “ne armonizzerà le attività e le competenze all’interno delle più ampie strategie produttive e commerciali” sul mercato italiano e internazionale.

