Salta Shot Show 2021

La pandemia costringe Nssf a cancellare lo Shot Show 2021.

Luci spente a Las Vegas, l’emergenza sanitaria comincia a condizionare i programmi dell’anno prossimo: Shot Show 2021, la più grande fiera di armi al mondo, non si terrà. Lo ha reso noto Joe Bartozzi, presidente della National Shooting Sports Foundation. Evidentemente non è il momento per raduni così ampi. Nssf ha deciso per la cancellazione dopo un confronto prolungato con le autorità del Nevada. Non è stato semplice disporre lo stop: a tre mesi dall’apertura dei cancelli sia il Sands Expo Center sia il nuovo Caesars Forum erano già al completo. Nssf però non ha intenzione di stare in un angolo a lamentarsi: vuol dire che l’edizione 2022 sarà “senza dubbio alcuno la migliore della storia”.

La cancellazione dello Shot Show non riduce però l’impegno di Nssf a difesa del settore. Anche senza fiera la Confindustria americana delle armi continuerà “a combattere, promuovere, proteggere e preservare” l’intera filiera. In primavera il settore si salvò dalla serrata perché fatto rientrare tra quelli essenziali.

Per qualche ora però anche gli appassionati di armi americani avranno altro cui pensare. L’ora decisiva è arrivata. E a ridosso dell’apertura dei seggi si attende anche la nota di Nasgw sulla vendita di armi nelle ultime settimane di campagna elettorale.

