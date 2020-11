Sauer 404 Synchro Xtc Camo Green, la carabina bolt action col calcio in fibra di carbonio

Calcio camo thumbhole, modularità per la conversione dei calibri: ecco la carabina bolt action Sauer 404 Synchro Xtc Camo Green.

Impossibile trovarne due identici, i calci thumbhole in fibra di carbonio della nuova carabina bolt action di Sauer sono rifiniti a mano e il disegno verde-nero-grigio inevitabilmente cambia. È questa la nota tipica della S404 Synchro Xtc Camo Green, ultima arrivata a catalogo nella scuderia del gruppo Blaser. E non è solo questione estetica, per quanto pregevole: tra dorso regolabile e sistema di riduzione del rinculo il calcio è realmente il primo punto di forza. Ma evidentemente non l’unico, sarebbe ingiusto sottovalutare le possibilità di customizzazione.

Perché, oltre a poter regolare il peso di sgancio del grilletto (550, 750, 1.000 e 1.250 grammi), si può rapidamente passare da un calibro all’altro. Quelli disponibili sono addirittura quattordici (.222 Remington, .243 Winchester, 6,5×55, 6,5 Creedmoor, .270 Winchester, 7×64, .308 Winchester, .30-06 Springfield, 8×57 JS, 9,3×62, 7mm Remington Magnum, .300 Winchester Magnum, 8×68 S, 10,3x60R). Per la conversione è sufficiente sostituire la canna fluted rotomartellata a freddo (560 millimetri) e la testa dell’otturatore.

Dotata di azione in alluminio e complessivamente lunga 1.065 millimetri, la Sauer 404 Synchro Xtc Camo Green è alimentata da caricatori da tre colpi per i calibri standard e da due per i magnum. Si possono anche richiedere caricatori maggiorati rispettivamente da cinque e otto oppure quattro colpi. La sicura è affidata al sistema d’armamento manuale, la precisione garantita entro il moa. Il peso di 2.790 grammi per i calibri standard sale a 2.900 negli allestimenti magnum. Ancora Sauer non ha reso noto il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

Ogni tanto il verde torna ad affacciarsi nelle forme della S404. Nel 2019 (a proposito: come eravamo felicemente ignari di quello che stava per capitarci addosso) Sauer e Fendt avevano dato vita alla 1050 Vario.

