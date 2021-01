Savage Impulse, la carabina straight-pull d’oltreoceano

Big Game, Predator, Hog Hunter: Savage declina in tre varianti la Impulse, nuova carabina straight-pull.

Una classica architettura europea dall’altra parte dell’Atlantico: l’Impulse è la prima carabina straight-pull di casa Savage, che ha deciso di declinarla nei tre modelli Big Game, Predator e Hog Hunter. Sviluppate su una piattaforma modulare e customizzabile – rapida la sostituzione della canna e della testina dell’otturatore per il cambio di calibro -, le tre varianti condividono innanzitutto azione in alluminio con slitta Picatinny per ottica (20 moa) e canna bottonata in acciaio al carbonio.

Savage ha deciso di lasciare il tiratore libero di gestire la manetta dell’otturatore multiposizione, costruito sul sistema Hexlock: la si può spostare a destra o a sinistra e in entrambi i casi l’angolo è regolabile. Allo stesso modo, classico del marchio, sono regolabili il grilletto (AccuTrigger) e lenght of pull e altezza del calcio sintetico con bedding (AccuStock + AccuFit, quattro gli inserti). Triplice la sicura: a quella manuale a due posizioni se ne aggiungono, indipendenti, una al percussore e una integrata al grilletto.

Savage Impulse: i modelli Big Game, Predator e Hog Hunter

Il Big Game accompagna il calcio camo Kuiu 2.0 con una finitura Cerakote verde-nocciola. È il modello disponibile nel maggior numero di calibri: se ne contano sei, con canna fluted da 56 (6,5 Creedmoor, .243 Winchester, .308 Winchester, .30-06 Springfield: quattro colpi) o 61 centimetri (.300 WSM, due colpi, e .300 Winchester Magnum, tre colpi). Tra 3.990 e 4.030 grammi il peso, 1.449 dollari il prezzo.

Predator e Hog Hunter sono accomunati dalla finitura nera opaca sulle parti in metallo. Oltre che per la presenza del calcio Mossy Oak Gila, il primo si riconosce per la presenza del caricatore Aics da 10 colpi (comandi ambidestri). La canna misura 51 centimetri in tutti e quattro i calibri disponibili (.22-250 Remington, .243 Winchester, .308 Winchester, 6,5 Creedmoor). Poco più bassi il peso, 3.950 grammi, e il prezzo, 1.379 dollari. Il calcio dell’Hog Hunter è invece verde oliva, pesante la canna da 46 (.308 Winchester), 51 (6,5 Creedmoor, .30-06 Springfield) o 61 centimetri (.300 Winchester Magnum). Il caricatore alberga quattro colpi tranne che nel calibro magnum, nei quali la capacità scende a tre. L’Hog Hunter costa quanto il Predator e pesa tra i 3.810 e i 4.130 grammi. La carabina Savage Impulse sarà disponibile dalla primavera 2021.

Su Caccia Magazine è possibile scoprire la gallery fotografica completa.

Savage Impulse: i tre modelli

1 di 3

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.