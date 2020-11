Savage Thumbhole 320, due (o tre) nuovi fucili a pompa

La serie 320 di Savage si allarga con i nuovi fucili a pompa Thumbhole Security e Turkey.

Tutto nero il Security, verde oliva il Turkey: Savage amplia la propria serie 320 con due nuovi fucili a pompa che, se si considera la possibilità di scegliere tra ghost ring e mira frontale a perla per il primo, è come se fossero tre. Disponibili nei calibri 12 e 20, i nuovi Savage Thumbhole condividono ovviamente il profilo del calcio e poi poggiaguancia ambidestro, recoil pad e caricatore tubolare da 5+1 colpi.

In lega d’acciaio con finitura nera lucida, la canna del 320 Thumbhole Security (470 millimetri) riprende il tono del forend e del calcio sintetico su cui si nota una particolare texture aggressiva. Il 320 Turkey Thumbhole sfrutta invece una canna più lunga (559 millimetri) con bindella ventilata e strozzatori extended extra. Su questo modello la mira è di un tipo solo, in fibra ottica regolabile. Il modello meno caro è il 320 Thumbhole Security con mira a perla (275 dollari). Sale il prezzo sia per l’alternativa con ghost ring (305) sia per il 320 Turkey Thumbhole (323 dollari).

