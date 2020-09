Scudetto per Bacosi e Rossetti negli Assoluti di skeet

Assoluti di skeet (tiro a volo): Laterina incorona di nuovo Diana Bacosi e Gabriele Rossetti.

Come a Rio 2016, anche se l’appuntamento è chiaramente in scala e chissà come avrebbero reagito se un anno fa avessero saputo che si sarebbero presi un oro a testa a fine estate 2020: in attesa dei Giochi di Tokyo slittati al 2021, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti vincono gli Assoluti di skeet. La Bacosi conquista il secondo titolo italiano senza particolari sofferenze, 119/125 in qualificazione e 54/60 in finale. Costrette alle sue spalle Chiara Cainero (51/60) e Chiara Di Marzantonio. Più complessa la gara di Rossetti, arrivato in finale alle spalle di Luigi Lodde e alla pari con Giancarlo Tazza che poi ha chiuso terzo. Serratissima la sfida fino agli ultimi dieci piattelli: poi vince Rossetti 57-56.

