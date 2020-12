Shield Sights New Rms2, il nuovo punto rosso per pistola

Il New Rms2 è il nuovo punto rosso per pistola di Shield Sights che per le lenti ha scelto di impiegare insieme vetro e infrangibile.

Non solo per il tiro sportivo come l’Rms di prima generazione: il New Rms2, il nuovo punto rosso per pistola di Shield Sights, estende la propria efficacia anche a situazioni diverse. È merito soprattutto dell’alloggio rinforzato e della scelta del materiale per le lenti. Il vetro riveste infatti la particolare resina nota come infrangibile, per assicurare il giusto bilanciamento della resistenza agli urti e ai graffi. Chi però preferisce una soluzione più tradizionale può comunque richiedere le lenti in solo vetro.

Rispetto al fratello maggiore Shield Sights ha migliorato l’elettronica e prestato particolare cura ai contatti della batteria (durata fino a 3 anni) così da garantire l’affidabilità necessaria in tutte le condizioni meteo. Disponibile con punto da 4 o 8 moa, lo Shield Sights New Rms2 costa dai 430 dollari in su.

