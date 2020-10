Sig Custom Works P320 Axg Scorpion, la P320 in edizione limitata

La nuova P320 in edizione limitata abbina le caratteristiche di un’arma modernissima allo stile classico del metallo.

Nei registri di battesimo è segnata come Sig Custom Works P320 Axg Scorpion, anche se verosimilmente la nuova P320 in edizione limitata diventerà famosa solo con la seconda parte del cognome – un po’ come i calciatori brasiliani e i nobili famosi, la Sanseverina di Stendhal. L’innovazione principale è infatti indicata dalla coppia Axg-Scorpion: Axg sta per Alloy XSeries Grip e designa la nuova impugnatura modulare che permette a Sig Sauer di combinare le moderne caratteristiche della P320 con lo stile e le prestazioni del metallo. Non più dunque solo polimero, come da statuto della P320. Il nome delle guancette, Hogue Scorpion G10, completa la seconda metà della spiegazione.

Classica striker fired 9 mm, la Sig Custom P320 Axg Scorpion sfodera finitura Cerakote Elite FDE su carrello e fusto e si completa con grilletto flat Legion scheletrizzato, slitta per ottica Romeo1Pro, Delta Point Pro e Rmr, mire frontali XRay3 diurne e notturne, tacca di mira e tre caricatori. La sua canna da 99 millimetri porta la lunghezza complessiva a 188 millimetri per un peso totale di 890 grammi. Si attendono ulteriori indicazioni sul prezzo al pubblico. Nel frattempo Sig Sauer ha diffuso due video – uno breve su Instagram, uno più lungo sul proprio canale YouTube – per presentare l’ultima arrivata.

