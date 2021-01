Sig Sauer M18 Commemorative, la pistola da collezione in 5.000 esemplari

La Sig Sauer M18 Commemorative è la pistola da collezione che celebra la P320 compatta in uso all’esercito americano.

Condivide aspetto, struttura, componenti e rivestimento dell’arma modulare in uso ai marine: la Sig Sauer M18 Commemorative è la nuova pistola da collezione in edizione limitata, numerata da M18-0001 a M18-5000. Sig Sauer la vende insieme a una scatola con interno in floam grigio ardesia, certificato di autenticità e medaglia commemorativa.

Dal punto di vista tecnico non c’è niente di inaspettato. Canna da 99 millimetri in acciaio al carbonio, carrello in acciaio inossidabile, finitura pvd coyote tan, sicura manuale ambidestra, mira frontale notturna Siglite e caricatori da 17 (uno) e 21 (due) colpi rendono infatti l’arma una copia perfetta della P320 compatta in dotazione all’esercito, lunga 183 millimetri per 797 grammi. Il prezzo sarà reso noto nelle prossime settimane.

Sig Sauer M18 Commemorative: la gallery fotografica

1 di 5

Scopri le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.