Sig Sauer Reflex Sight, il punto rosso per l’aria compressa

Sig Sauer lancia un nuovo punto rosso per l’aria compressa: 3 moa la dimensione.

È compatibile con la Sig Air P320 optics ready e include slitte per Sig Air e Proforce M17 e M18: i fedelissimi di Sig Sauer adesso hanno a disposizione un nuovo punto rosso per l’aria compressa. Regolabile in alzo, deriva e intensità luminosa fino a sei livelli, il Sig Sauer Reflex Sight abita un alloggio leggero in alluminio antiurto; sulla lente anteriore da 23 millimetri si riflette il red dot da 3 moa. 50 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

