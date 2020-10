Sk Custom Mana, la pistola custom in edizione limitata

La Sk Custom Mana è una pistola custom che arricchisce la base Colt con materiali preziosi e spirito polinesiano.

Mana, come la forza cosmica che nella cultura melanesiana e polinesiana permea l’universo: Sk ha battezzato così la sua nuova pistola custom in edizione limitata (200 pezzi, prezzo su richiesta). Gli artigiani hanno lavorato sulla base di una Colt 1911 Classic .38 Super full size cui, con la collaborazione di Baron Art Studio e Baron Engraving, hanno donato un design tipico aggiungendoci simboli della cultura maori.

Sulla finitura blu lucida del carrello risplendono motivi polinesiani incisi in oro 24 carati, lo stesso oro in cui sono placcati pulsante di sgancio del caricatore, viti delle guancette, cane e fermo canna. Non è l’unico materiale prezioso utilizzato visto che la mira è in diamante e le guancette, su cui spiccano gufi incisi in nero, in avorio. Completa l’arma la canna match in acciaio inossidabile. Sk Custom sta già ricevendo gli ordini sul portale dedicato.

