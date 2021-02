SmartGunz Sentry, la pistola intelligente

La SmartGunz Sentry è una pistola intelligente: si attiva solo se la impugna chi indossa il guanto venduto in abbinamento. Il segreto? Il sistema d’identificazione a radiofrequenza.

L’America riesce sempre a regalare suggestioni sorprendenti: una delle novità più inattese dello Shot Show 2021 è la Sentry, la pistola intelligente con cui SmartGunz si lancia sul mercato. Il tocco inedito non sta nella meccanica o nell’estetica, a prima vista è una comune 1911 calibro 9 mm, quanto nel funzionamento: l’arma spara soltanto se la impiega l’utilizzatore designato, ossia colui che indossa il guanto venduto in abbinamento.

La Sentry utilizza infatti un sistema d’identificazione a radiofrequenza (Rfid) che la sblocca solo quando è in contatto col chip inserito nel guanto. L’attivazione è garantita in meno di 200 millisecondi. SmartGunz, che ha pensato l’arma per la difesa abitativa ma non esclude l’impiego nel law enforcement, spiega chiaramente il motivo della propria scelta: “protegge sia dagli aggressori sia dall’utilizzo improprio, dagli spari accidentali e dai tentativi di suicidio”. Sia per destrorsi sia per mancini – evidentemente ci vuole un guanto diverso -, la Sentry sarà disponibile da primavera a 2.495 dollari.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.