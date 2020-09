Springfield Armory Model 2020 Waypoint: ecco la nuova carabina bolt action

Customizzabile in diversi aspetti, la Model 2020 Waypoint è la nuova carabina bolt action di Springfield Armory.

La fine del conto alla rovescia rivela la Model 2020 Waypoint: è lei la nuova carabina bolt action di Springfield Armory, che la propone in quattro diversi calibri (.308 Winchester, 6 mm Creedmoor, 6,5 mm Creedmoor, 6,5 mm PRC). Per realizzarla l’azienda ha investito molto sul design, su tecnologia e prestazioni, sulla customizzazione. Oltre che con la scelta del calibro, è infatti possibile personalizzare l’arma combinando struttura e lunghezza della canna (508 o 559 centimetri), il passo di rigatura, che nella versione più corta è disponibile nel rapporto 1:7,5” o 1:10”, la configurazione del poggiaguancia, regolabile o meno, il colore del calcio camo in fibra di carbonio, verde o ridgeline.

Due le alternative per la canna BSF, con freno di bocca Radial Brake: la classica fluted in acciaio inossidabile può all’occorrenza essere rivestita da un manicotto in fibra di carbonio che non la tocca per il 95% della sua estensione. Per il calcio, rifinito a mano e con pilar bedding, Springfield Armory ha collaborato con AG Composites. L’assorbimento del rinculo è delegato al calcio Pachmayr Decelerator in gomma morbida.

C’è poi una serie di caratteristiche condivise da tutti gli allestimenti. Springfield Armory ha optato per una finestra d’espulsione ampia, per l’otturatore scanalato con uno specifico trattamento termico, per la manetta a 90° con pomello removibile, per il recoil lug integrato al castello. Arricchito della tecnologia Frictionless Release, il grilletto TriggerTech ha uno scatto pulito, regolabile tra i 1.135 e 2.270 grammi; di appena 1,9 millisecondi il ritardo. La nuova carabina bolt action di Springfield Armory pesa 2.975 grammi. Sarà disponibile sul mercato internazionale a un prezzo compreso tra i 1.700 e i 2.400 dollari.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine