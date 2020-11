Springfield Armory XD-S Mod-2 Osp, la pistola con micro red dot

Dai laboratori di Springfield Armory esce una pistola con micro red dot, acquistabile a parte o direttamente installato: ecco la XD-S Mod-2 Osp.

XD-S sta per X-Treme Duty Single Stack e dunque racconta già qualcosa di destinazione e caricatore, ma le indicazioni croccanti arrivano dalla seconda parte del nome: Springfield Armory ha infatti battezzato Mod-2 Osp, optics ready o qualcosa d’affine, la sua nuova pistola con micro red dot. Perché la novità sta proprio qui: la possibilità istantanea di associare al carrello un punto rosso di dimensioni ridotte. In caso acquistabile direttamente con l’arma con un sovrapprezzo di 124 dollari, 549 invece di 425: Springfield Armory propone il Crimson Trace CTS-1500 Micro Red Dot. Il punto rosso è facilmente collimabile col punto bianco che fa da mira frontale.

La XD-S Mod-2 Osp è una 9 mm con canna (83 millimetri, passo di rigatura 1:10) e carrello in acciaio rotomartellato finito in melonite. Per il fusto Springfield Armory ha scelto il polimero nero ben grippato: le zone chiave sono ricoperte da un particolare materiale antiscivolo. Della dotazione fanno parte due caricatori ovviamente monofilari da 7 e 9 colpi; ambidestro il pulsante di sgancio. La pistola si completa con indicatore di colpo in canna e sistema di sicurezza passiva all’impugnatura combinato con un’ulteriore sicura al percussore. La parte inferiore del ponticello e il beavertail esteso lavorano in coppia per controllare il rinculo. 160 millimetri la lunghezza complessiva.

