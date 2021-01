Stoeger Str-9S Combat Pistol, la nuova pistola striker fired semiautomatica

Calibro 9 mm, la Str-9S Combat Pistol è la pistola striker fired semiautomatica che Stoeger ha presentato nel corso dello Shot Show virtuale.

Lo scorso marzo Stoeger lanciò la Str-9C, pistola striker fired semiautomatica compatta. A distanza di quasi un anno arriva l’aggiornamento, presentato allo Shot Show virtuale: per porto quotidiano, difesa abitativa o tiro sportivo, la Str-9S Combat Pistol si distingue per canna filettata da 106 millimetri, minigonna svasata, quattro slitte intercambiabili per l’installazione rapida del punto rosso, mire compatibili con l’eventuale moderatore di suono, tre backstrap sostituibili e tre caricatori da 10 o 20 colpi.

Impiegabile con gran parte dei laser e dispositivi d’illuminazione sul mercato, la Str-9S Combat Pistol sfoggia finitura in nitruro nero anticorrosione e tagli di presa aggressivi sul carrello. L’angolo d’impugnatura è disegnato così da ottimizzare l’uso delle mire in fibra ottica, regolabili in deriva. Stoeger ha infine completato l’arma con pulsante di sgancio del caricatore reversibile e sicura al grilletto. 189 millimetri per 725 grammi, la Str-9S Combat Pistol costerà 549 dollari sul mercato internazionale.

