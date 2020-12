Tanfoglio Stock II Italia, serie limitata tricolore

Tanfoglio Stock II Italia è la nuova edizione limitata creata dall’azienda di Gardone Val Trompia in omaggio al nostro Paese e alle sue eccellenze in questo difficile frangente.

La protagonista di questa bella iniziativa è il modello di punta di Tanfoglio, la Stock II, semiautomatica progettata per le competizioni della Production division del tiro dinamico sportivo Ipsc.

Personalizzazioni esclusive

La Tanfoglio Stock II ha mietuto numerose vittorie in ambito europeo e mondiale sui principali campi di tiro nelle mani di grandi tiratori italiani e stranieri. La versione limitata Tanfoglio Stock II Italia sfoggia personalizzazioni esclusive: la scritta “ITALIA” a metà tra carrello e fusto; la matricola dedicata, a partire dalla numero 1; guancette in alluminio con sigillo Italia; leva dello scatto e del cane della linea Xtreme; mirino in fibra ottica. La Stock II Italia costa 1.900 euro.

Il commento di Tanfoglio

“Abbiamo pensato a questa personalizzazione”, dicono in Tanfoglio, “in questo difficile e ingeneroso 2020, per lanciare un messaggio di positività e di orgoglio tutto italiano. Italia è sinonimo di bellezza, fantasia, ingegno, operosità, arte, cultura, storia, design e molto altro ancora. La Stock II Italia è un’edizione limitata e speciale, da mettere alla prova sui campi di tiro, ma anche da custodire come un’arma da collezione e vuole essere un omaggio al nostro bel Paese, di cui siamo fieri di fare parte”.

Per informazioni: commerciale@tanfoglio.it, tel. 030.89.10.361, tanfoglio.it