Tanfoglio Stock II Optic, l’italiana col punto rosso

Con la Tanfoglio Stock II Optic l’azienda gardonese ha raccolto il guanto di sfida della nuova division del campionato Ipsc dedicato alle pistole optic ready. Il risultato è perfettamente in linea con l’alto livello del produttore italiano.

La Tanfoglio Stock II Optic è infatti pensata per gareggiare nella division creata negli ultimi tre anni dalla federazione internazionale di tiro dinamico sportivo.

Si tratta della Production optic, affiancata dalla Production optic light (pensata per le pistole che, con caricatore vuoto inserito, non superano i 1.000 grammi), e dalla Pistol carabine caliber (Pcc) per le carabine con calibro da pistola, sempre più diffuse (come l’Adc M5 Swat Plus).

La Stock II Optic pesa 1200 grammi e conferma le doti della versione dedicata alla Production. La presenza del punto rosso apre le porte delle gare anche a chi, superati gli anta, inizia ad avere problemi a far collimare tacca di mira e mirino.

Prossimamente troverete nel sito e nella pagina Facebook di Armi Magazine la video-prova della nuova Tanfoglio. La prova completa sarà pubblicata nel numero di marzo 2021 di Armi Magazine, in edicola dal prossimo 16 febbraio 2021.

Anticipiamo la scheda tecnica: