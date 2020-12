Tassa di concessione per porto d’armi sportivo: governo valuterà riduzione

Accolto con riformulazione l’ordine del giorno Caretta: il governo valuterà di ridurre la tassa di concessione per porto d’armi sportivo e venatorio.

Non solo venatorio: il governo valuterà di ridurre l’importo della tassa di concessione anche per il porto d’armi sportivo. Va infatti in questo senso l’ordine del giorno 9/02828/104 presentato da Maria Cristina Caretta (Fratelli d’Italia) e accolto dal governo con riformulazione. Dal testo originario saltano il riferimento all’importo (-50%) e al periodo della riduzione, il triennio 2021-2023. Non si escludono neppure “equipollenti forme d’indennità”. L’obiettivo evidente è “compensare il mancato utilizzo della licenza di porto di fucile nel 2020”.

