Taurus TX 22 Competition, la pistola da competizione si aggiorna

La Taurus TX 22 Competition è la nuova pistola da competizione .22 LR con canna da 5” e slitta per l’installazione rapida dell’ottica.

Le novità sono la canna bull filettata da 127 millimetri e le quattro diverse slitte per l’installazione del punto rosso: Taurus è intervenuta così sulla sua pistola da competizione TX 22 introducendo la TX 22 Competition. Compatibile con i red dot C-More Sts, Leupold Delta Point, Trijicon Rmr, Holosun 407, Vortex Venom, Docter Noblex, Burris Fast Fire e Sightmark Mini, l’arma si arricchisce di sistema di scatto brevettato e slitta Picatinny Mil-Std 1931. Punto bianco sia per la mira frontale, fissa, sia per la tacca posteriore, regolabile.

La TX 22 Competition, reingegnerizzata rispetto alla sorella maggiore, si presenta come una pistola full size semiautomatica ad azione singola dall’ispirazione custom. Carrello in alluminio anodizzato e fusto in polimero danno vita a un’intelaiatura solida e gradevole all’aspetto. 208 millimetri per 1.530 grammi, sicura manuale al grilletto e al percussore, la pistola è disponibile con caricatore da 10 o 16 colpi. Nelle prossime settimane Taurus fornirà qualche dettaglio in più su distribuzione internazionale e prezzo al pubblico.

