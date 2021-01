Tiro a segno nel 2021: primo mattoncino per la nuova stagione

L’Uits ha diffuso il programma sportivo federale che pone le basi per la stagione di tiro a segno nel 2021.

Definire le date precise è abbastanza problematico, ma la stagione di tiro a segno 2021 comincia a prendere forma. Articolato in cinque titoli – competizioni, gare federali, organizzazione tecnica regionale, disposizioni amministrative e calendario – il programma sportivo dell’Uits definisce il quadro della prossima stagione.

Il calendario

Gare regionali

1ª prova (10 metri): entro il 7 marzo

2ª prova (10-25-50 metri): dall’8 marzo all’11 aprile

3ª prova (10-25-50 metri): dal 12 aprile al 16 maggio

4ª prova (10-25-50 metri): dal 17 maggio al 20 giugno

5ª prova (10-25-50 metri): dal 21 giugno al 25 luglio

Finali nazionali

Campionati italiani: da stabilire

Campionato Giovanissimi: da stabilire

Campionato nazionale universitario: Cus Cassino (Fr), 2-3 giugno

Target Sprint

1ª prova: Treviso-L’Aquila, dal 10 aprile al 16 maggio

2ª prova: Ora (Bz)-Subiaco (Roma), dal 27 maggio al 20 giugno

3ª prova: Gardone Val Trompia (Bs)-Candela (Fg), dal 3 al 31 luglio

Finale: Ravenna, 4-5 settembre

Il numero degli atleti ammessi alle finali dei Campionati italiani è provvisorio. Quello definitivo dipenderà dai protocolli sanitari in vigore al momento della competizione e sarà comunicato dopo aver stabilito le sedi di gara. L’Uits ha poi deciso che al ranking nazionale diviso per sesso ma non per categorie affiancherà un ranking giovanile.

Ufficializzate infine le fasce d’età per anno di nascita.

Master : fino al 1971

: fino al 1971 Seniores : dal 1972 al 2000

: dal 1972 al 2000 Juniores : dal 2001 al 2005

: dal 2001 al 2005 Ragazzi : 2006-2007

: 2006-2007 Allievi : 2008-2009

: 2008-2009 Giovanissimi: 2010-2011

Ps. Il refuso nella prima riga del documento, virgola tra soggetto e verbo, dà particolarmente fastidio.

