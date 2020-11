Tiro a volo: i chiarimenti della Fitav dopo l’ultimo decreto

La Fitav chiarisce come l’ultimo decreto del governo incida sul mondo del tiro a volo.

Le gare di tiro a volo d’interesse nazionale o internazionale restano autorizzate – ovviamente a porte chiuse – in tutte le zone in cui è divisa l’Italia. Gli atleti coinvolti possono continuare ad allenarsi – ovviamente a porte chiuse. Lo ribadisce la Fitav commentando l’ultimo decreto anticontagio. Se si gareggia nelle zone gialle dovranno dotarsi di autocertificazione solo i tiratori che provengono dalle altre zone. Situazione differente se si gareggia nelle zone rosse o arancioni: autocertificazione per tutti.

A seconda del colore del territorio cambia anche la disciplina delle attività amatoriali: possibili nelle zone gialle ma solo per chi proviene da quella o altre zone gialle; possibili nelle zone arancioni ma solo per i tiratori della regione in cui si trova il campo di tiro; vietate nelle zone rosse. È la prima comunicazione ufficiale della Fitav dopo la rielezione di Luciano Rossi al vertice.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi su Armi Magazine.