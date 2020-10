Tiro a volo, rinviata la Gara della struttura federale

Tiro a volo: la Fitav ha rinviato la Gara della struttura federale, originariamente in programma per domenica prossima.

Per festeggiare la fine di una stagione complessa e intensa il mondo del tiro a volo dovrà attendere ancora un po’. Il consiglio federale della Fitav ha infatti deciso di rinviare la Gara della struttura federale, originariamente in programma per domenica 25 ottobre. La situazione sanitaria in evoluzione ha spinto per un posticipo a novembre. Bisognerà attendere una nuova comunicazione per sapere quando il Tav Roma e il Tav Valle Martella potranno in qualche modo riempirsi per l’evento.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi su Armi Magazine.