Tiro dinamico sportivo: gli eventi d’interesse nazionale del mese di gennaio

La Federazione di tiro dinamico sportivo ha definito il programma dei prossimi eventi d’interesse nazionale.

Tre seminari, l’Italian Shotgun Event e il National Steel Challenge in tutte e tre le sedi: la Federazione di tiro dinamico sportivo ha comunicato l’elenco degli eventi d’interesse nazionale per il mese di gennaio. Via libera innanzitutto ai seminari di formazione range officer (9-10 gennaio), tecnici secondo livello (23-24 gennaio) e match director (24 gennaio). Il Coni ha poi autorizzato tutte le gare del 30-31 gennaio, ossia l’Italian Shotgun Event di Calvisano e il National Steel Challenge (Uboldo–Giugliano–Le Marmore).

Gli atleti iscritti potranno scaricare l’apposita certificazione dalla piattaforma Ma.Re.; documenti analoghi saranno predisposti anche per chi parteciperà ai seminari. Per questi sette eventi, specifica la Fitds, è al momento consentito spostarsi su tutto il territorio nazionale. È vero che il decreto attualmente in vigore scade il 15 gennaio; è improbabile però che il governo non rinnovi perlomeno alcune misure restrittive. E dunque ecco perché la Fitds ha deciso di muoversi per tempo.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.