Trattamento dei dati sensibili nell’attività di polizia, il seminario Consap

La questura di Roma ospita un seminario sul trattamento dei dati sensibili nell’attività di polizia.

Il rispetto del regolamento è tanto più cruciale quanto più delicato è il contesto: Consap organizza un seminario per analizzare la legge che disciplina il trattamento dei dati sensibili nell’attività di polizia. L’appuntamento è fissato per il 21 ottobre (8.30) presso la questura di Roma, sala Cocola. Per l’accredito, disponibile esclusivamente per il personale di polizia, è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo e-mail segreteriagenerale@consap.org. L’evento è riconosciuto come corso d’aggiornamento professionale di settore.

Introdotti da Gianluca Guerrisi, interverranno Teodoro Calvo, Silvia Fasano, Maria Stella Russo, Dania Zattoni, Ivan Paduano e Giovanni Tidona dell’Università popolare Tommaso Moro. Ci sarà modo di discutere del Gdpr promulgato nel 2018 e del suo portato su diritto all’oblio, violazione della privacy, prevenzione delle attività predatorie in rete e rischi legali per chi diffonde video di controlli di polizia.

