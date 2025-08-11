Tre italiani già qualificati alle finali di Coppa del mondo di tiro

Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis, Tammaro Cassandro, Elia Sdruccioli e Silvana Stanco si sono già qualificati alle finali di Coppa del mondo Issf di tiro, in programma in Qatar dal 4 al 9 dicembre.

Tra trap e skeet, sia maschile sia femminile, sono cinque i nazionali italiani già qualificati alle finali di Coppa del mondo Issf di tiro, in programma a Doha (Qatar) dal 4 al 9 dicembre: si tratta di Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis, Tammaro Cassandro, Elia Sdruccioli e Silvana Stanco.

Lo skeet femminile è l’unica specialità nella quale bisogna ancora attendere l’ultima tappa, quella greca (si spara ad Atene dall’8 al 19 ottobre: tre, per quattro, i posti ancora disponibili), per sapere se l’Italia sarà presente con almeno una delle proprie rappresentanti

Trap

Uomini

Qi Ying (Chn)

Manuel Murcia (Esp)

Jean Pierre Brol Cardenas (Gua)

Mauro De Filippis (Ita)

Giovanni Pellielo (Ita)

Walton Eller (Usa)

William Hinton (Usa)

Donne

Lada Denisova (Ain)

Laetisha Scanlan (Aus)

Penny Smith (Aus)

Silvana Maria Stanco (Ita)

Alessandra Perilli (Smr)

Liu Wan-Yu (Tpe)

Carey Jeana Garrison (Usa)

Skeet

Uomini

Hector Andres Flores Barahona (Chi)

Jakub Tomecek (Cze)

Tammaro Cassandro (Ita)

Elia Sdruccioli (Ita)

Christian Elliot (Usa)

Vincent Hancock (Usa)

Dustan Taylor (Usa)

Donne

Arina Kuznestova (Ain)

Jiang Yiting (Chn)

Che Yufei (Chn)

Gabriela Rodriguez (Mex)

Kimberly Rhode (Usa)

Samantha Simonton (Usa)

Dania Jo Vizzi (Usa)

