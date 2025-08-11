Tre italiani già qualificati alle finali di Coppa del mondo di tiro

Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis, Tammaro Cassandro, Elia Sdruccioli e Silvana Stanco si sono già qualificati alle finali di Coppa del mondo Issf di tiro, in programma in Qatar dal 4 al 9 dicembre.
Tra trap e skeet, sia maschile sia femminile, sono cinque i nazionali italiani già qualificati alle finali di Coppa del mondo Issf di tiro, in programma a Doha (Qatar) dal 4 al 9 dicembre: si tratta di Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis, Tammaro Cassandro, Elia Sdruccioli e Silvana Stanco.
Lo skeet femminile è l’unica specialità nella quale bisogna ancora attendere l’ultima tappa, quella greca (si spara ad Atene dall’8 al 19 ottobre: tre, per quattro, i posti ancora disponibili), per sapere se l’Italia sarà presente con almeno una delle proprie rappresentanti
Trap
Uomini
- Qi Ying (Chn)
- Manuel Murcia (Esp)
- Jean Pierre Brol Cardenas (Gua)
- Mauro De Filippis (Ita)
- Giovanni Pellielo (Ita)
- Walton Eller (Usa)
- William Hinton (Usa)
Donne
- Lada Denisova (Ain)
- Laetisha Scanlan (Aus)
- Penny Smith (Aus)
- Silvana Maria Stanco (Ita)
- Alessandra Perilli (Smr)
- Liu Wan-Yu (Tpe)
- Carey Jeana Garrison (Usa)
Skeet
Uomini
- Hector Andres Flores Barahona (Chi)
- Jakub Tomecek (Cze)
- Tammaro Cassandro (Ita)
- Elia Sdruccioli (Ita)
- Christian Elliot (Usa)
- Vincent Hancock (Usa)
- Dustan Taylor (Usa)
Donne
- Arina Kuznestova (Ain)
- Jiang Yiting (Chn)
- Che Yufei (Chn)
- Gabriela Rodriguez (Mex)
- Kimberly Rhode (Usa)
- Samantha Simonton (Usa)
- Dania Jo Vizzi (Usa)
Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.