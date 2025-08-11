Tre italiani già qualificati alle finali di Coppa del mondo di tiro

Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis, Tammaro Cassandro, Elia Sdruccioli e Silvana Stanco si sono già qualificati alle finali di Coppa del mondo Issf di tiro, in programma in Qatar dal 4 al 9 dicembre.

Lo skeet femminile è l’unica specialità nella quale bisogna ancora attendere l’ultima tappa, quella greca (si spara ad Atene dall’8 al 19 ottobre: tre, per quattro, i posti ancora disponibili), per sapere se l’Italia sarà presente con almeno una delle proprie rappresentanti

Trap

Uomini

  • Qi Ying (Chn)
  • Manuel Murcia (Esp)
  • Jean Pierre Brol Cardenas (Gua)
  • Mauro De Filippis (Ita)
  • Giovanni Pellielo (Ita)
  • Walton Eller (Usa)
  • William Hinton (Usa)

Donne

  • Lada Denisova (Ain)
  • Laetisha Scanlan (Aus)
  • Penny Smith (Aus)
  • Silvana Maria Stanco (Ita)
  • Alessandra Perilli (Smr)
  • Liu Wan-Yu (Tpe)
  • Carey Jeana Garrison (Usa)

Skeet

Uomini

  • Hector Andres Flores Barahona (Chi)
  • Jakub Tomecek (Cze)
  • Tammaro Cassandro (Ita)
  • Elia Sdruccioli (Ita)
  • Christian Elliot (Usa)
  • Vincent Hancock (Usa)
  • Dustan Taylor (Usa)

Donne

  • Arina Kuznestova (Ain)
  • Jiang Yiting (Chn)
  • Che Yufei (Chn)
  • Gabriela Rodriguez (Mex)
  • Kimberly Rhode (Usa)
  • Samantha Simonton (Usa)
  • Dania Jo Vizzi (Usa)

