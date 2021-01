Dopo il caso Trump, i social continuano a prendersi il centro della discussione pubblica americana: fa discutere il tweet di Joe Biden contro l’Nra.

“Mi impegno a continuare a combattere con te per sconfiggere l’Nra e porre fine all’epidemia di uso violento delle armi”: fa discutere il tweet di Joe Biden contro l’Nra. Il presidente eletto ha risposto così a un tweet di Gabrielle Giffords, ex deputata gravemente ferita nella sparatoria di Tucson (2011). L’8 gennaio, decennale dell’attentato, la Gifford aveva scritto “l’attacco non ha spezzato me, né le persone che rappresentavo al Congresso. Ci siamo riuniti, abbiamo trasformato il dolore in uno scopo e abbiamo trovato speranza l’uno nell’altro”.

Di sicuro gli eventi degli ultimi due mesi hanno fatto girare il vento politico nei confronti dell’Nra. Impensabile far intervenire presidente e vice alla convention almeno per i prossimi quattro anni. E chissà se, con i democratici alla Casa Bianca e maggioranza nei due rami del parlamento, accadrà qualcosa nella regolazione di un mercato che negli ultimi dodici mesi ha fatto registrare profitti record.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.