Uberti Hardin e Teddy, due revolver storici dagli Stati Uniti

Nel corso dello Shot Show virtuale Uberti ha presentato due revolver storici.

Due revolver storici per ampliare la serie Outlaw & Lawmen, uomini d’ordine e fuorilegge: nel corso dello Shot Show virtuale Uberti ha presentato Hardin e Teddy, la replica di due armi che a modo loro hanno segnato la storia degli Stati Uniti.

Fu uno dei criminali più noti della seconda metà dell’Ottocento, tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta. Per uccidere il vicesceriffo Charles M. Webb (Comanche, Texas, 1874), John Wesley Hardin utilizzò un revolver Smith & Wesson che Uberti riproduce dettaglio per dettaglio, compresa l’impugnatura in (simil) corno di bufalo. Calibro .45 Colt, la Uberti Hardin si sviluppa lungo una canna da 178 millimetri che porta la lunghezza totale a 325 millimetri. 1.180 grammi il peso, 1.479 dollari il prezzo al pubblico.

La Hardin condivide tamburo da sei colpi e passo di rigatura destrorso 1:16″ con l’altra novità, la Teddy dedicata all’unico Teddy possibile. Uomo d’ordine per eccellenza, prima di diventare il 26° presidente degli Stati Uniti Roosevelt fu colonnello di cavalleria e sempre a proprio agio nel mondo delle armi. La Teddy ricalca la sua 1873 Colt con manico in avorio, canna da 140 millimetri, finitura placcata in nichel. Per portarsela a casa (279 millimetri la lunghezza totale, 1.045 grammi il peso) servono 1.249 dollari.

1 di 2

Scopri le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.