Un altro rinvio per una fiera di armi

Salta un’altra fiera di armi: la Bourse Internationale aux armes si terrà nel 2021.

È una sorta di déjà-vu della primavera, auguriamoci meno intenso: si torna a parlare di una fiera di armi rinviata all’edizione successiva. L’evento in questione è la Bourse Internationale aux armes di Losanna, originariamente programmata per il 4, 5 e 6 dicembre. L’aumento dei tassi di contagio da Sars-CoV-2 e le nuove prescrizioni sanitarie delle autorità vodesi hanno indotto gli organizzatori a far slittare l’appuntamento di dodici mesi esatti. Si scivola direttamente a fine 2021, 3-5 dicembre. L’obiettivo è duplice: salvaguardare la salute dei partecipanti è ovviamente la priorità, ma bisogna anche fare di tutto per dar vita a una fiera finanziariamente sostenibile. Gli espositori stavano già segnalando che, sommato all’incertezza, il contesto critico avrebbe potuto influire negativamente sulla presenza del pubblico. Se ne riparla tra un annetto.

