Vi aspetta in edicola l’Annuario armi 2021

Il progetto Annuario armi è sempre in continua evoluzione, cercando di adeguarsi ai tempi (che corrono veloci) e alle (numerose) richieste dei lettori che vorrebbero una pubblicazione in continuo aggiornamento: i prezzi delle armi variano, nuovi modelli s’inseriscono, altri escono di produzione o non vengono più importati, e così via. C&C (che pubblica sia l’Annuario Armi sia Armi Magazine) è una Casa editrice all’avanguardia nell’integrazione tra carta e digitale e, quindi, la nostra risposta è stata: “Facciamolo”. L’impostazione generale dell’Annuario armi 2021 non muta. Ognuna delle sei sezioni (pistole semiautomatiche, revolver, fucili a canna liscia, fucili a canna rigata, armi storiche e aria compressa) è suddivisa in due sottosezioni: la prima dedicata a presentazioni e prove a fuoco, la seconda al listino fotografico. Il listino fotografico, però, prevede una fotografia del modello “base” e il prezzo relativo. Scansionando il QR Code che trovate nelle pagine dei listini fotografici dell’Annuario armi 2021, potrete entrare in un incredibile database online nel quale è possibile avere le informazioni tecniche su tutte le armi: calibri disponibili, numero di colpi, funzionamento e lunghezza di canna, oltre ai prezzi relativi. Una specie di configuratore, in utilizzo in altri campi (si pensi alle automobili, per esempio). Il grande vantaggio, oltre a poter avere sul vostro smartphone tutti i dati che desiderate, è che per tutto il 2021 questo database verrà continuamente aggiornato. In qualsiasi giorno dell’anno, avrete uno strumento che vi consentirà di sapere in tempo reale i prezzi di qualsiasi arma prodotta e importata in Italia, anche delle ultime novità. Vi proponiamo, infine, una carrellata sulle ottiche e sulle munizioni presentate negli ultimi mesi. Il nostro sforzo è stato davvero enorme e, sperando che il nuovo progetto vi piaccia, la redazione di Armi Magazine vi augura buona lettura!