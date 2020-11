Victrix Venus, la carabina sportiva per le gare PRS

Disponibile in tre serie e in sei diversi calibri, la Venus è la nuova carabina sportiva che Victrix ha sviluppato per le gare precision rifle series.

Non solo nelle classiche V e T: la Venus, nuova carabina sportiva che Victrix dedica alle competizioni precision rifle series, sarà disponibile anche nella serie entry level battezzata X. I tre modelli condividono la parte terminale del calcio specifica per le gare cui è destinata, la lunghezza della canna (61 centimetri), lo chassis in lega leggera ricavato dal pieno, l’otturatore a sei tenoni simmetrici e il caricatore metallico bifilare da dieci colpi. Compatibile con le soluzioni tecniche e le componenti di V e T così che possa esser modellata sull’esperienza del tiratore, la Venus X (2.490 euro) abbina canna rotomartellata Lothar Walther ad azione in 17-4 PH; tre (6,5 Creedmoor, 6,5×47 Lapua e .308 Winchester) i calibri in cui è prodotta. Nel modello T (3.950 euro) la canna è bottonata; cinque (6XC, 6,5×47 Lapua, 6,5 Creedmoor, .260 Remington e .308 Winchester) i calibri disponibili.

Il top di gamma è il modello V (4.950 euro) con freno di bocca: l’Arca rail corre lungo lo chassis insieme alla slitta Anschutz e agli attacchi QD. Bottonata, la canna Benchmark è realizzata in acciaio 416R. L’azione è ricavata dal pieno mediante elettroerosione ed è superficialmente trattata con finitura PVD. La Victrix Venus V è disponibile anche in un sesto calibro, il 6 Creedmoor.

